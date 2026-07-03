Uma estudante de medicina foi presa pela polícia de Rondônia após atropelar e matar um homem de 68 anos na garagem da casa dele na quarta-feira (2). A Justiça decretou a prisão preventiva da mulher de 29 anos.\nO caso ocorreu no residencial onde a estudante e a vítima moravam, em Porto Velho, após uma briga em frente à casa do homem, envolvendo ele e familiares.\nSuspeito de matar caixa de supermercado e enviar áudio à família é preso\nMulher é morta a tesouradas dentro de casa, em Anápolis\nEmpresário denunciado pela namorada após ser espancada por ele é preso em Goiânia\nImagens gravadas por vizinhos mostram que ela entrou no próprio carro após a discussão e invadiu a garagem, onde a vítima foi prensada entre o veículo e a parede. Odair Brustolin chegou a ser socorrido e foi levado a um hospital, mas não resistiu.