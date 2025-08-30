-Estudante de medicina contido (1.3306398)\nA família do estudante goiano Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, denuncia que o rapaz morreu asfixiado durante uma abordagem feita por seguranças privados em Santa Cruz de La Sierra, cidade que fica na Bolívia. O caso foi revelado com exclusividade pela TV Anhanguera. Igor Rafael cursava medicina em uma faculdade boliviana. Após um aparente surto que teve em uma loja, ele foi contido por guardas de uma escola (assista acima).\nO caso aconteceu na última terça-feira (26). No vídeo, Igor Rafael aparece entrando no comércio. Ele usa uma camiseta cinza e está aparentemente desorientado. Assustados com a situação, os funcionários chamaram um grupo de seguranças que estava próximo ao local. As imagens também mostram que esses vigilantes seguram o estudante pelas pernas e braços e o retiram do estabelecimento. Na sequência, o rapaz é colocado na calçada e fica cercado pelos vigilantes.