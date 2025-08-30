O casal estava junto à três anos. Guilherme também cursa medicina no Paraguai (Reprodução/Instagram Gabrielle Silva e Arquivo Pessoal/Guilherme Sampaio)\nA estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que morreu após um acidente na BR-060, fez um post nas redes sociais em homenagem à família antes de voltar para o Paraguai, onde ela estudava. Na publicação, a jovem escreveu "Meu lar", referindo-se aos familiares.\nAO POPULAR, o advogado Marco Antônio Raimundo da Silva, de 46 anos, pai de Paula, contou que a filha e o namorado tinham ido para Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, para passar o Dia dos Pais. O acidente aconteceu no retorno do casal para Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O carro em que eles estava foi o atingido por uma caminhonete. Paula chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.