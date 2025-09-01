-Fala da mãe do estudante (1.3306393)\nO estudante de medicina goiano Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, teve um surto e foi asfixiado por guardas de loja na Bolívia, denunciou a mãe dele, a professora Neidimar Oliveira Souza (veja vídeo acima). Igor morreu em Santa Cruz de La Sierra após abordagem de seguranças privados de um comércio local. O caso foi revelado com exclusividade pela TV Anhanguera.\nComo todo estudante que vai para longe, que enfrenta solidão, ele começou a desenvolver depressão e usar drogas. Ele surtou no prédio onde morava e saiu para a rua pedindo ajuda. O pessoal chamou os guardas de uma escola e esses guardas mataram meu filho asfixiado", contou a mãe para a TV Anhanguera.\nEm nota ao POPULAR, no sábado (30), o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e oferece assistência consular à família do brasileiro. A pasta ressaltou ainda que não divulga dados pessoais de cidadãos que solicitam apoio nem fornece detalhes sobre o tipo de auxílio prestado.