-Fala da mãe do estudante (1.3306393)\nO estudante de medicina goiano Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, teve um surto e foi asfixiado por guardas em loja na Bolívia, denunciou a mãe dele, a professora Neidimar Oliveira Souza (veja vídeo acima). Igor morreu em Santa Cruz de La Sierra após abordagem de seguranças privados de uma instituição de ensino próximo ao local. O caso foi revelado com exclusividade pela TV Anhanguera.\nComo todo estudante que vai para longe, que enfrenta solidão, ele começou a desenvolver depressão e usar drogas. Ele surtou no prédio onde morava e saiu para a rua pedindo ajuda. O pessoal chamou os guardas de uma escola e esses guardas mataram meu filho asfixiado", contou a mãe para a TV Anhanguera.\n(CORREÇÃO: O Popular errou ao informar que os seguranças eram da loja, mas o correto, segundo a mãe, eles são funcionários de uma escola. A informação foi corrigida às 9h40)