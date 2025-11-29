Aos policiais, suspeito disse que realizava a venda ilegal dos medicamentos para pagar as mensalidades da faculdade de Medicina (Divulgação/Polícia Civil)\nUm estudante de medicina, de 26 anos, foi preso em flagrante, suspeito de vender remédios para emagrecer ilegalmente, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito estaria oferecendo os medicamentos controlados para emagrecimento em grupos de compra e venda da região e nas em redes sociais.\nA prisão aconteceu nesta sexta-feira (28). Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela para pedir um posicionamento.\nA Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc), recebeu a denúncia de que o estudante havia recebido uma outra remessa de medicamento e estaria realizando entregas. O suspeito foi seguido e abordado no estacionamento de um supermercado, no bairro Jardim América.