A estudante de medicina Paula Abrantes da Silva morreu em um acidente na BR-060, km 50, em Paraíso das Água, no Mato Grosso do Sul, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A morte da jovem causou comoção nas redes sociais.
O acidente aconteceu no início da noite do último domingo (17). Conforme a PRF, uma caminhonete Toyota Hilux teria ocupado a faixa contrária e batido de frente com um carro Toyota Corolla.
De acordo com a polícia, os dois ocupantes da caminhonete tiveram lesões leves e foram encaminhados para uma unidade de saúde da cidade. O condutor da caminhonete realizou o teste do etilômetro (bafômetro), mas o resultado deu negativo.