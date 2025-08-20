A estudante Paula Abrantes da Silva, que morreu em acidente de carro na BR-060, fazia faculdade de medicina no Paraguai, de acordo com uma amiga. Nas redes sociais, familiares, amigos e a faculdade em que a jovem estudava lamentaram a morte.\nA jovem era natural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e morreu em um acidente de trânsito no último domingo (17), entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Paula era estudante da Universidade Sudamericana de Medicina, em Pedro Caballero, no Paraguai.\nUma menina linda! Cheia de vida! Terminando medicina no Paraguai. Ela queria poder cuidar das pessoas”, disse uma amiga em entrevista ao POPULAR.\nEstudante de medicina morre em acidente na BR-060 e gera comoção nas redes sociais\nDois jovens morrem em acidente enquanto voltavam de luau na GO-206