-Vídeo (1.3435697)\nA estudante de odontologia Geovana Beatriz Ferreira Galvão Silva, de 19 anos, que morreu de complicações de uma doença rara em Aparecida de Goiânia, era alegre e carismática, segundo a mãe dela, Hellen Beatriz Ferreira Galvão. Geovana estava internada há seis dias com encefalite autoimune. A morte da jovem causou comoção entre familiares, amigos e colegas.\nGeovana, minha filha de coração. Eu sempre irei te amar. Você era uma menina muito alegre, divertida, fiel a Deus. Nossa família está extremamente abalada com tudo. Quem conheceu ela sabe como estar na sua presença era maravilhoso. Nós te amamos eternamente”, escreveu a madrinha dela.\nEstudante de odontologia de 19 anos morre após complicações causadas por encefalite autoimune rara\nMorte de cantor causa comoção em Goiânia\nVeterinário morre após cair do cavalo ao ser atingido por gado durante vaquejada, em Niquelândia