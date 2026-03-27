Estudante Wanner Barbosa, que morreu aos 25 anos após um infarto (Reprodução/Instagram Wanner Barbosa)\nO estudante Wanner Barbosa Alves, de 25 anos, que morreu após um infarto em Iporá, era um aluno carinhoso e amigo respeitoso, segundo a professora e cirurgiã-dentista Vanessa Gabriela Gonzales. O curso de odontologia do Centro Universitário de Iporá (Uniporá), no setor Jardim Arco-Íris, decretou luto em memória do aluno que cursava o 6º período.\nA postagem realizada pelo curso de odontologia nesta sexta-feira (27) lamentou a morte do aluno e informou que perdeu um companheiro de jornada.\nHoje o curso de Odontologia da Uniporá amanheceu mais triste. Recebemos com pesar a notícia do falecimento do nosso colega. Mais que um colega de turma, perdemos um companheiro de jornada. Manifestamos nossa total solidariedade aos familiares e amigos, desejando que encontrem força e paz neste momento de dor”, escreveu na publicação.