-VÍDEO: Estudante de veterinária com Pinscher (1.3377700)\nUm estudante de Medicina Veterinária natural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos de atendimentos clínicos marcados por um aspecto incomum: a tranquilidade dos animais durante os procedimentos. A forma com que conduz cada atendimento tem rendido milhares de visualizações e comentários admirados.\nBruno Campos, de 24 anos, estudante de veterinária, conta em entrevista ao POPULAR, que a relação com os animais sempre foi construída com base em respeito e conexão. Segundo ele, antes mesmo de qualquer técnica, o cuidado começa na forma de se aproximar.\nMinha relação com os animais sempre foi baseada em respeito, calma e conexão. Eu converso com eles, observo cada detalhe do comportamento e acredito muito na presença, no tom de voz e no toque seguro como formas de transmitir confiança. Antes de qualquer técnica, existe o cuidado genuíno”, conta.