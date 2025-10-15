Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado por um colega, da mesma idade, dentro do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos, no sul do estado. A briga aconteceu na tarde desta terça-feira (14) e a Polícia Militar foi acionada pela direção da escola.\nDe acordo com a PM, ao chegar ao local, o adolescente autor das facadas havia sido contido e estava isolado em uma das salas de aula, enquanto a vítima foi levada por testemunhas até o Hospital Municipal de Morrinhos.\nA briga que resultou no esfaqueamento teve início na semana passada, após um deles pedir para ver uma tatuagem e houve uma discussão, segundo a PM. Na tarde desta terça (14), os adolescentes estavam cumprindo uma suspensão, quando o suspeito desferiu duas facadas no abdômen do colega.\nDurante o cumprimento da suspensão, onde cada um foi alocado em uma área da escola, sendo um na biblioteca e outro em uma sala realizando atividades. Em dado momento, um funcionário se ausentou da sala onde estava o adolescente que foi vítima do delito. Nesse momento, o autor se valendo de uma faca, que havia trago da sua residência, foi até a sala e golpeou a vítima", disse o delegado Fernando Nogueira Gontijo ao POPULAR.