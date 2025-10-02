-ESTUDANTE (1.3319487)\nO estudante Wilker Leão de Sá, que foi expulso da Universidade de Brasília (UnB) por filmar aulas e acusar professores de 'doutrinação', vai estudar na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Em nota, a UEG disse que Wilker está matriculado no curso de história na unidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.\nDe acordo com a instituição ele ingressou na UEG em agosto deste ano por meio do Edital Minha Vaga, na modalidade Portador de Diploma e “até o presente momento, não há qualquer registro de transgressão por parte do discente ao Regime Disciplinar Discente desta instituição”.\nAluno agride inspetor de escola estadual com chute nas costas após ser expulso de sala; vídeo\nEstudante é preso suspeito de ameaçar Nikolas Ferreira de morte\nEm um vídeo publicado nas redes sociais, Wilker compartilhou que está oficialmente de volta à sala de aula de uma universidade pública e que vai mostrar se há doutrinação e o que acontece com o dinheiro gasto nas instituições públicas (assista acima).