-Acidente Nerópolis (1.3319506)\nO estudante João Gabriel Alves Pereira, de 19 anos, morreu após bater a moto que pilotava contra um caminhão estacionado. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (1°) em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Uma equipe dos bombeiros foi chamada e chegou a ir ao local, mas o jovem não resistiu. Um vídeo mostra o momento do acidente (assista acima).\nA batida ocorreu na Rua Benedita Bertoldo Alves, no Setor Alda Tavares. João Gabriel bateu em cheio contra um caminhão que, segundo os bombeiros, estava estacionado na contramão. O POPULAR não conseguiu localizar o motorista do caminhão para pedir um posicionamento. Ainda conforme os militares, o jovem sofreu múltiplas faturas. A Polícia Militar (PM) e o Instituto Médico Legal (IML) também atenderam à ocorrência.