Um adolescente, de 15 anos, morador de Urutaí, morreu após se afogar durante um passeio escolar em comemoração ao Dia das Crianças, em Pires do Rio, região Sudeste de Goiás. O caso aconteceu na quarta-feira (15), em um clube aquático da cidade onde ele estava para realizar uma atividade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).\nQuando a equipe chegou ao local, ele já estava fora da piscina, com coloração azulada na pele, com espuma nas vias respiratórias e em parada cardiorrespiratória. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe realizou manobras de reanimação, com insuflações e massagem cardíaca, até o uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA).\nConselheiro escolar morre afogado em rio dias antes do aniversário, em Corumbaíba\nAdolescente morre após mergulhar em represa, em Rio Verde