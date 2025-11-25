A estudante de técnico em enfermagem Liliane Sales, morta a facadas na madrugada de sexta-feira (21) em Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, era reconhecida por colegas e professores como uma aluna dedicada e participativa. Liliane se preparava para concluir o curso no fim do ano e conciliava os estudos com a criação dos filhos. O suspeito, que era companheiro dela, tentou tirar a própria vida após o crime e foi encontrado ferido pela Polícia Militar (PM).\nDe acordo com a amiga da estudante, Reginéia Vieira, Liliane se dedicava ao curso, comparecia em todas as aulas e era queria pelos professores.\n“Era uma menina dedicada no curso, sempre participava das aulas, o professor gostava dela, tinha um coração enorme”, afirmou em entrevista à TV Anhnaguera.\nEstudante é morta a facadas em Nova Veneza