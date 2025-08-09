O estudante Richard Aires de Sousa, de 19 anos, que conseguiu ingressar no curso de Biotecnologia na Universidade Federal de Goiás (UFG) após decisão judicial, disse que chegou a pensar em desistir. O aluno havia sido barrado pela banca de heteroidentificação da universidade, que afirmou que ele teria pele clara e o cabelo liso.\nA minha demorou uns 6 meses, metade do ano, e nesse tempo eu já tinha desistido. Pensei, 'ah vai demorar muito tempo, já vou começar a me preparar para fazer o Enem de novo. Já vou pensar em fazer outras coisas'...", contou ao POPULAR.\nApós decisão da justiça, o aluno foi liberado para ingressar no curso e teve sua matrícula confirmada. Ao POPULAR na quinta-feira (7), a universidade informou que a “decisão judicial foi cumprida pela UFG e o estudante já se encontra matriculado no curso de graduação Bacharelado em Biotecnologia, presencial, em Goiânia”.