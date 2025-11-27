-VÍDEO: Jovem conta perrengue (1.3342705)\nUm vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana mostra a estudante Taíne Barreto sendo arrastada por uma forte enxurrada durante o temporal que atingiu Rio Verde, no sudoeste goiano, na tarde de segunda-feira (24). O relato descontraído, mas marcado por momentos de pânico, viralizou após ela contar, em detalhes, o que viveu naquele dia (assista acima).\nSegundo Taíne, tudo começou quando ela e uma amiga aguardavam dentro do carro, na porta de casa, esperando a chuva diminuir. Quando a tempestade deu uma leve trégua, ela decidiu descer do veículo e tentar atravessar a enxurrada.\nTinha uma enxurrada muito grande […] No que eu pisei, a enxurrada veio e me balançou. Eu caí de joelho, machuquei os dois. Aí ela começou a me arrastar de joelho e depois de bunda”, disse em vídeo.