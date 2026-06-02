Izadora Monteiro da Silva, de 12 anos, morreu após a van escolar em que ela estava bater em um caminhão, na GO-518, em Buriti de Goiás (Arquivo pessoal/Prefeito de Córrego do Ouro, Danilo Marcos)\nUma menina meiga, prestativa e carinhosa com a família. Assim descreveu Iris Pedro da Silva, o avô da estudante Izadora Monteiro da Silva, de 12 anos, que morreu após a van escolar em que ela estava bater em um caminhão na GO-518, em Buriti de Goiás. Outros quatro estudantes morreram e sete ficaram feridos. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (1º).\nA Izadora sempre foi uma menina muito meiga, muito prestativa, dedicada à igreja, evangélica, sempre cuidadosa, muito carinhosa comigo, com os avós e a família", destacou o avô à TV Anhanguera.\nEstudantes morrem após van escolar bater em caminhão na GO-518