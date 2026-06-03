Ezequiel Souza Oliveira morreu após a van escolar em que ele estava bater contra outro veículo, em Buriti de Goiás (Reprodução/Instagram de Raquel Souza e TV Anhanguera)\nO estudante Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos, que morreu no acidente entre uma van escolar e um caminhão, na GO-518, em Buriti de Goiás, no oeste goiano, havia pedido aos pais para não ir à escola por medo. Em entrevista à repórter Eliane Barros, o avô materno do menino, Orlei Antônio de Souza, falou a respeito do medo do menino em pegar a estrada todos os dias.\nEle falava para a mãe dele que estava com medo da van. E quatro coleguinhas dele que jogavam futebol com ele saíram da van e vieram estudar na cidade de Córrego do Ouro. Estávamos esperando ele fazer a última prova e fechar o semestre, para trazer ele para cá”, contou.