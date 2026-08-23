O estudante de Goiânia que teve o horário de sua viagem aos Estados Unidos alterado unilateralmente pela Azul Linhas Aéreas será indenizado em R$ 10 mil por danos morais. A condenação atesta que a mudança fez o jovem perder compromissos escolares e ampliou a conexão para mais de oito horas de espera, o que a Justiça considerou falha na prestação do serviço diante da condição de vulnerabilidade do passageiro adolescente.\nO POPULAR procurou a Azul Linhas Aéreas para solicitar um posicionamento, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.\nNa decisão, a juíza Karine Unes Spinelli destacou que a alteração no voo entrou em conflito direto com as aulas e os compromissos escolares obrigatórios do jovem.\nAdolescente receberá indenização de R$ 10 mil após companhia aérea mudar voo e aumentar espera para 8h, decide Justiça