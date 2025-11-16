Gabriel Ferreira e Regina da Silva (Mariana Letícia/O Popular)\nO segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 confirmou a expectativa de dificuldade entre os participantes neste domingo (16), em Goiânia. Focada nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza, muitos candidatos avaliaram as provas de exatas como mais difíceis e pesadas.\nHumanas foi muito fácil para mim, mas essa de exatas ficou um pouco mais pesado”, afirmou o estudante Gabriel Ferreira, de 18 anos, que busca uma vaga de Educação Física.\nDifícil porque é muita coisa, é conteúdo demais. É muita informação para uma situação só de prova. São 80, 90 questões”, pontuou o assistente jurídico Douglas Mazaia, de 47 anos, que tenta o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).\nEssa segunda fase, estava um pouquinho mais difícil que a primeira. A primeira estava mais fácil. Para a redação eu estava mais preparada”, disse a consultora de beleza Regina Ferreira da Silva, de 33 anos, que fez o Enem pela primeira vez.