Estudantes do 2°ano do Ensino Médio retornando para o colégio com a premiação da Obagof (Divulgação/ Colégio Degraus)\nTrês estudantes de um colégio particular em Goiânia ganharam medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog) em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro (RJ). Os alunos cursam a 2ª série do Ensino Médio e conseguiram lançar um foguete a mais de 250 metros. No total, 94 equipes de todo o Brasil participaram da competição.\nCom conhecimento em física e química, os alunos foram orientados por dois professores que auxiliaram durante o projeto. Ao POPULAR, os três alunos contaram sobre o processo de preparo para a competição e quais são os próximos passos da equipe. Tales Lino Soares, 17 anos, explicou sobre o lançamento do foguete e contou que foi muito divertido participar da competição.