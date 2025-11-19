Estações Disseminadoras de Larvicidas e amostras de larvas (Reprodução / TV Anhanguera)\nAlunas do Centro de Ensino Dom Veloso, em Itumbiara, desenvolveram um gel natural capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti em apenas 36 minutos. A inovação nasceu no próprio quintal da escola, após o grupo identificar o potencial larvicida do fruto da árvore saboneteira (Sapindus saponaria). O projeto tornou-se finalista nacional do Solve for Tomorrow Brasil, programa da Samsung que premia iniciativas de ciência e tecnologia em escolas públicas.\nO experimento teve início no laboratório de ciências da instituição. As estudantes coletaram e prepararam o material vegetal, que foi lavado, pesado e diluído em água destilada, com concentrações específicas de Sapindus saponaria (0,17 g/ml) e Syzygium aromaticum (cravo). As soluções ficaram armazenadas a baixa temperatura por sete dias. As larvas usadas nos testes, do 3º e 4º estágios, foram fornecidas pelo Departamento de Endemias.