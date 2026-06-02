Uma van escolar bateu em um caminhão parado GO-518, em Buriti de Goiás, no oeste goiano, no início da noite desta segunda-feira (1º). Ao menos cinco estudantes morreram no acidente, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. A corporação informou que o número de vítimas pode aumentar porque a ocorrência segue em atendimento.\nA 19º Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de São Luís de Montes Belos, que atendeu o acidente, relatou que os alunos retornavam para Córrego do Ouro quando aconteceu a colisão.\nPor meio de nota, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, afirmou que a "partida desses jovens deixa Goiás de luto". Ele também destacou que os estudantes feridos "foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, onde recebem atendimento médico" e desejou "pronta recuperação a todos". O governo ainda decretou luto oficial de três dias no Estado (leia a nota completa ao final da matéria).