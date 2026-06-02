-Galeria (1.3417852)\nOs corpos dos cinco estudantes que morreram após o acidente entre uma van escolar e um caminhão na GO-518, em Buriti de Goiás, no oeste goiano, foram enterrados sob forte comoção nesta terça-feira (2). Em Córrego do Ouro, foram velados e sepultados Lucas Antônio de Souza Dias e Ezequiel Souza Oliveira, ambos de 14 anos, Isadora Castro Neves, de 12, e Maria Carolina Sabino Alves, de 11. Já Izadora Monteiro Silva, de 12 anos, moradora de Aparecida da Fartura, povoado de São Luís de Montes Belos, foi enterrada pela manhã em sua cidade.\nApós serem velados no Ginásio de Esportes de Córrego do Ouro, os corpos seguiram em cortejo pelas ruas da cidade, acompanhados pelo carro do Corpo de Bombeiros que transportava os caixões dos adolescentes.\nNo Cemitério Municipal da cidade, familiares, amigos e moradores aguardavam a chegada dos corpos. Estudantes do Colégio Estadual Militar 5 de Janeiro também formaram um corredor em homenagem aos colegas (veja acima).