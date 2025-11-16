Nathália Daniel Silva, de 17 anos, faz Enem como treineira (Yanca Cristina / g1)\nO segundo dia do Enem 2025 começou com clima de ansiedade entre estudantes e acompanhantes em Goiânia. Sem a redação, mas com provas de matemática e ciências da natureza, muitos candidatos classificam o domingo como “mais desafiador”, já que o cansaço do primeiro dia pesa na confiança — especialmente para quem tem menos familiaridade com as áreas de exatas.\nTreineira e no segundo ano do ensino médio, Nathália Daniel, de 17 anos, decidiu fazer o exame apenas para testar seus conhecimentos. Mesmo assim, admite que a expectativa para o segundo dia é maior.\nAcho que vai ser um pouquinho mais desafiador do que o primeiro dia”, disse.\nEla contou que o excesso de texto no domingo anterior a deixou cansada, mas conseguiu completar a prova. Hoje, teme principalmente física: “Pelo que eu vi, é só teoria. Não tem muito cálculo. Acho difícil”.