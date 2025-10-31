O sistema de transportes coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) planeja implantar cinco extensões dos BRTs Anhanguera e Norte-Sul e ainda criar mais duas linhas de BRT nos próximos 30 anos. Os projetos, ainda básicos, constam no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), divulgado pelo Ministério das Cidades em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao todo, 187 projetos de mobilidade são contemplados pelo estudo no País, sendo 7 na RMG. Ainda também projetos do Distrito Federal que chegam a cidades goianas, como os BRTs de Águas Lindas e Luziânia.\nO estudo foi feito com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), que prevê iniciar os investimentos após concluída a fase atual de iniciativas, como a renovação da frota, que deve ocorrer até o fim de 2026. A previsão é de que novos projetos sejam contemplados a partir de 2028. Porém, há entre os citados um que já está em licitação e em fase de desapropriação de imóveis: a extensão do BRT Norte-Sul entre os terminais Isidória e Cruzeiro, ligando Goiânia a Aparecida de Goiânia. Nesse trecho, a Prefeitura de Goiânia estima pagar R$ 90,8 milhões.