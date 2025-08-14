O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) que revogará vistos de autoridades brasileiras e ex-funcionários da Organização Pan Americana de Saúde (Opas) que tenham atuado na contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos.\nA gestão Trump afirmou que revogou os vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman. O Departamento de Estado justificou a medida porque ambos “trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa”.\nMozart é atualmente secretário de Atenção Especializada à Saúde e muito próximo do ministro Alexandre Padilha (Saúde). Já Kleiman é coordenador-geral para COP30 da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), organização intergovernamental da qual fazem parte os governos de países que têm floresta amazônica em seus territórios.