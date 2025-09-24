Visita dos executivos do Grupo Globo ao Grupo Jaime Câmara, em Goiânia. (Bruno Araújo/Grupo Jaime Câmara)\nO Grupo Jaime Câmara (GJC) recebeu a visita de um time de executivos do Grupo Globo nesta quarta-feira (24). Entre eles, estavam os acionistas Paulo Marinho e José Roberto Marinho, e os diretores Amauri Soares e Leonora Bardini. O objetivo do encontro foi conhecer melhor a realidade em Goiás, com seus desafios e potencialidades.\nDurante a manhã, o grupo participou de algumas conversas no Salão de Eventos do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia. Na fala de boas-vindas, o presidente do GJC, Jaime Câmara Júnior, explicou aos convidados que Goiânia é reconhecida pela hospitalidade, pela música sertaneja e pela boa gastronomia.\nVocês vão vivenciar isso em locais emblemáticos, como a 44, que traduz o vigor do nosso comércio popular. É verdade que Goiânia é a capital do sertanejo. Por aqui, também pulsa o rock independente. Goiás é a terra da Romaria de Trindade, a segunda maior do país", completou o presidente.