-Galeria: Evento em Goiânia expõe figurinhas históricas da Copa do Mundo com entrada gratuita (1.3376338)\nQuem passar pelo Shopping Estação Goiânia nesta sexta e sábado (20 e 21 de fevereiro) vai se deparar com um verdadeiro mergulho na história do colecionismo. A 5ª edição do Encontro de Multicolecionismo trará cédulas antigas, miniaturas, vinis, e, como destaque em ano de Copa do Mundo, álbuns de figurinhas de edições anteriores do torneio. A entrada é gratuita, e os visitantes podem circular pelos estandes das 8h às 18h.\nGilberto Farias, idealizador do evento, contou ao POPULAR que o evento contará com colecionadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Goiânia. Entre os itens expostos ainda estarão cédulas antigas, moedas de diferentes metais — como ouro, prata, cobre e bronze — além de cartões telefônicos, carrinhos e relógios.