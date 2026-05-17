Entre esta segunda-feira (18) e quarta-feira (20), Goiânia, Anápolis, Ceres e Formosa vão receber palestras e debates científicos nos bares das cidades a partir das 19 horas. Os encontros entre cientistas e população fazem parte do evento mundial Pint of Science, que tem como objetivo a ampliação e popularização da divulgação científica, ao trazer temas complicados de maneira mais simples, na tentativa de transformá-los em uma “conversa de bar”. Este é o terceiro ano consecutivo em que o evento, iniciado em Londres (Inglaterra) em 2013, ocorre na capital goiana, sob a coordenação da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nPara a atual edição, a coordenadora-geral do evento e secretária de Comunicação da UFG, Márcia Araújo, explica que foram definidos dois bares, o Lado Leste Cervejaria, no Setor Universitário, e o ThorDön Bierhaus, no Setor Jaó. “Os dias e os horários são definidos pela organização mundial, que querem que seja feito simultaneamente em todos os lugares. É sempre de segunda a quarta, então temos de buscar locais que abrem nesses dias e horário”, afirma. Ela explica que a ideia é ter a participação do público que já frequenta os bares e que são surpreendidos com o evento.