Para marcar os 39 anos do acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, uma ação cultural e educativa “Da Memória à Arte” foi realizada na Rua 57, no lote do Setor Central da capital em que ficava a residência em que a cápsula com material radioativo foi aberta pela primeira vez. A iniciativa foi promovida pela Associação Goiana de Artes Visuais (Agav) em parceria com a Associação das Vítimas do Césio (AVCésio) e o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves (Cara), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).\nO evento, aberto à população, reuniu vítimas do acidente e artistas para atividades de pintura ao vivo de telas, pintura coletiva em painéis, intervenções teatrais de improviso, exibição de filmes e oficinas infantis. A ocupação artística do lote busca preservar a memória dalas pessoas atingidas pelo acidente, aproximar novas gerações da história local e combater preconceitos e desinformações. O local utilizado na Rua 57 integra o projeto para a construção do Centro de Memória, Ensino e Pesquisa do Césio-137. A programação prevê, para os próximos dias, também intervenções educativas em colégios da capital e a presença no aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio.