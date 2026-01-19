Saudade foi o sentimento que marcou o encontro das turmas da quinta a oitava série da turma A de 1989 no Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Após quase quatro décadas desde que deixaram a unidade de ensino situada no Setor Campinas – e uma das mais antigas de Goiânia –, mais de 30 ex-estudantes se reuniram neste sábado (17) para reencontrar as antigas amizades, e relembrar as histórias vividas naquela época.\nInaugurada em 1969 como Escola de 1° Grau Assis Chateaubriand para abrigar estudantes do ensino fundamental, a unidade conta hoje com quase 900 alunos entre esta etapa da educação básica e do ensino médio. Mas ao longo de seis décadas, marcou a história de muitos outros milhares de crianças e adolescentes que por ali passaram. Não à toa, o encontro foi marcado por elogios ao colégio que abrigou a turma durante um longo período.