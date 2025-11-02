Lucas Borges, de 28 anos, ex-assessor da dupla sertaneja João Neto e Frederico, foi encontrado morto em Goiânia. O jovem era publicitário e trabalhava com marketing de shows e artistas. A Polícia Civil (PC) informou ao POPULAR que o corpo de Lucas foi encontrado em seu apartamento, na última sexta-feira (31).\nA polícia disse que o corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e que o exame cadavérico irá confirmar mais detalhes sobre a morte.\nNas redes sociais, a dupla sertaneja lamentou a morte de Lucas: “Nos despedimos com o coração apertado, mas com a certeza de que as lembranças e o carinho vão permanecer pra sempre. Que a saudade se transforme em força e o amor siga vivo em cada memória”.\nJovem morre em capotamento na GO-433, em Nerópolis\nProfessor de Goianésia morre, e amigos e alunos prestam homenagem