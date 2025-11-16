O ex-candidato a vereador Victor Hugo de Souza, conhecido como Vitão do Rochedo, foi executado a tiros no Povoado do Rochedo, em Piracanjuba, no Sul de Goiás. Ao POPULAR, a Polícia Militar informou que ele tinha 36 anos e o crime aconteceu após uma briga. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.\nO crime aconteceu no sábado (15), por volta das 22h40, na Rua 50, de acordo com a PM. Conforme a corporação, Victor Hugo foi candidato a vereador por Piracanjuba em 2024 pelo Partido Liberal (PL), mas o crime não tem relação com a vida política dele.\nMorre ex-vereador de Inhumas Zé Pernambuco\nMorre o ex-presidente da Câmara de Anápolis\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi identificado e preso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.