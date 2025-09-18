O ex-companheiro de Alana Mata Ferreira, empregada doméstica que foi morta a facadas na rua em Goiânia, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (17) no Tribunal do Júri na capital. Conforme o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), estavam presentes como testemunhas os filhos de Alana e o irmão do ex-companheiro dela.\nAO POPULAR, a Defensoria Pública, que representa Enivaldo Da Silva Costa, informou por meio de nota enviada nesta quinta-feira (18) que 'representou o acusado perante o Tribunal do Júri e que Enivaldo foi submetido a julgamento e o júri popular decidiu pela sua condenação. Após a deliberação soberana do júri, coube ao juiz proferir a sentença e estabelecer a pena'.\nO julgamento, segundo a decisão, foi realizado pelo juiz Lourival Machado da Costa, com a presença de Renata de Oliveira Marinho, representante do Ministério Público e mais sete jurados. O ex-companheiro de Alana responderá pelo crime de feminicídio.