-Vídeo: Ex de Bábarba Valim confessou o crime à polícia
O ex-companheiro de Bárbara Valim, jovem de 28 anos que foi morta a tiros dentro de um condomínio em Goiânia, confessou que matou a técnica de enfermagem. Em um vídeo divulgado pela TV Anhanguera, o suspeito contou que foi atrás de Bárbara várias vezes e chegou a pedir que ela tirasse a medida protetiva (veja acima).
Eu fui lá conversar com ela, ela não quis. Tentei conversar já tem tempo, mandei mensagem e ela não aceitava. Pedi para ela tirar a medida protetiva, ela não tirou", contou o homem.
AO POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representa o investigado, informou que 'representa o acusado nos processos criminais, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular', mas não vai comentar o caso.