Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Pátria Educadora (Divulgação / Polícia Civil)\nUm ex-coordenador administrativo financeiro é investigado em uma operação da Polícia Civil (PC) que apura desvio de verbas na Escola Estadual de Vila Dourada, em Uruaçu, no norte goiano. Foram bloqueados quase R$ 30 mil das contas bancárias dos suspeitos, mas a polícia acredita que o valor seja maior.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do ex-funcionário para que pudessem se posicionar. Em nota, a A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) informou que acompanha as investigações e que colabora desde o início com as apurações. A pasta afirmou que já adotou medidas administrativas, como o afastamento de servidores envolvidos e o desligamento de contratados, e garantiu que a unidade segue funcionando normalmente, sem prejuízo aos alunos (veja a nota completa no final da matéria).