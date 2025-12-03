Andressa Mendonça anunciou separação de Carlinhos Cachoeira, por rede social, em 2015 e recentemente cobra dívida dele por pensão alimentícia da filha de ambos (Diomício Gomes/O POPULAR e reprodução/Instagram da Andressa Mendonça)\nAndressa Mendonça, advogada e ex-esposa do empresário Carlinhos Cachoeira, contou em entrevista ao g1 Goiás que foi impedida de entrar no próprio imóvel, onde funcionava um escritório de advogados, em Goiânia. A advogada foi levada à delegacia nesta terça-feira (2) após invadir o local, acompanhada de outras pessoas. Segundo Andressa, o imóvel é dela desde 2013, sendo ela a única proprietária.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos outros dois suspeitos para que pudessem se posicionar.\nO imóvel é meu desde 2013, e era lá que eu exercia o meu exercício da advocacia. Quando começou as discussões, ele [Carlinhos] colocou seguranças armados lá, impedindo a minha entrada. Me expulsou do escritório, não me deixou pegar as minhas máquinas, os computadores, as telas, meus pertences. Eu nunca mais pude voltar lá", revelou.