A advogada Andressa Mendonça, ex-esposa do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi levada à delegacia, na manhã desta terça-feira (2), após invadir um escritório de advogados, em Goiânia. Ao POPULAR, o advogado Matheus Hanun, dono do escritório invadido que presta serviços ao empresário, afirmou que ela chegou com uma funcionária e cerca de 10 homens, ocasião em que quebraram a tranca do portão e levaram móveis, objetos e documentos. Dois homens que estavam com ela fingiram ser policiais militares, segundo ele.\nA Polícia Civil informou que Andressa e mais dois homens foram autuados em flagrante mediante o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). À repórter Aline Goulart, do g1, a Andressa alegou que os móveis levados são dela e que contratou um chaveiro para entrar no local, pois o seu ex havia mandado trocar as fechaduras.