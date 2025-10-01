O ex-deputado Iram Saraiva Júnior foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) suspeito de estuprar uma criança de 2 anos no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi preso na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.\nA identidade do suspeito foi divulgada pelo G1. Ao POPULAR, a defesa do ex-deputado, o advogado Alexandre Mallet, negou as acusações e afirmou que seu cliente é inocente. Segundo ele, "não existem provas que sustentem a denúncia, tampouco fundamentos para justificar sua prisão preventiva" (veja a nota completa no final da matéria).\nA repórter Fabiana Pulcineli apurou que havia um mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) contra o ex-deputado, expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente.