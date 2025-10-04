O ex-deputado Iram de Almeida Saraiva Júnior, de 50 anos, preso suspeito de estuprar uma criança de 2 anos, no Rio de Janeiro, foi solto após decisão da Justiça, segundo sua defesa, o advogado Alexandre Mallet. Em nota enviada AO POPULAR neste sábado (4), a defesa de Iram disse que ele ‘foi colocado em liberdade por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nO ex-parlamentar, que é natural de Goiânia, havia sido preso na última quarta-feira (1º) pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVCAV).\nAtualmente, Iram Saraiva Júnior trabalha como médico no Rio de Janeiro. Ele se formou na Escola de Medicina Souza Marques (EMSM), no RJ. À reportagem, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Creme-RJ) disse que tomou conhecimento sobre o caso pela imprensa e que está apurando os fatos.