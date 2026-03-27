Filho de Simeyzon Silveira faleceu nesta quarta-feira (25), em Goiânia (Reprodução/Instagram Simeyzon Silveira)\nO jovem Alexandre Sineliz de Carvalho Silveira, filho do ex-deputado estadual e diretor da Fecomércio Sesc/Senac Simeyzon Silveira, morreu aos 26 anos, nesta quarta-feira (25), em Goiânia. Nas redes sociais, Simeyzon homenageou seu filho enfatizando que a dor que carrega é imensa, mas que seu amor por ele é ainda maior.\nMeu filho amado, hoje a dor que carrego é imensa, mas ainda maior é o amor que sinto por você. Entrego você nas mãos de Deus, com a certeza de que Ele o acolhe em Sua infinita misericórdia. Te amarei para sempre", disse.\nOutros comentários na mesma publicação ressaltam a dor de perder um filho. “Amigo, sem palavras para descrever o que é perder um filho, não desejo isso, nem pros meus inimigos. Meus sinceros sentimentos e que Deus conforte todos da família e amigos. Receba o meu abraço fraterno!”, escreveu uma seguidora.