O ex-diretor da Secretaria de Educação de Goiânia Itallo Moreira de Almeida foi alvo de operação contra fraudes em licitações e desvio de dinheiro. Além dele, outras três pessoas são investigadas pela Polícia Federal (PF), que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em quatro cidades de três estados, nesta sexta-feira (31). No ano passado, Itallo foi considerado foragido da Justiça. O advogado de Itallo, Murilo Armando, confirmou ao POPULAR, que ele foi alvo também de buscas nesta sexta-feira.\nO senhor Itallo se encontra em liberdade, com imposição de medidas cautelares, assim como os demais, atualmente", destacou a defesa.\nA ação é a oitava fase da operação Overclean e os agentes estiveram em endereços de Brasília, São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em Goiás, não foi divulgado cumprimento de mandado.