'Foi um marido carinhoso, prestativo, cuidadoso, um excelente administrador financeiro e burocrático', contou a esposa (Arquivo pessoal/ Vanderleia Borges)\nO ex-diretor de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Iporá, Alex Sandro Julio Rosa, era uma pessoa alegre, inteligente e otimista, segundo a viúva dele Vanderleia Borges. Alex Sandro era deficiente visual e realizava tratamento dialítico.\nEra muito inteligente, dinâmico, otimista, proativo, de bem com a vida. Ele era alegre, engraçado e cheio de vida”, disse Vanderleia à repórter Sarah Gandra.\nEntenda o caso\nAlex Sandro morreu na quarta-feira (29), em Iporá, no Oeste de Goiás, aos 47 anos. O também ex-diretor da AABB Júlio Cesar do Nascimento, o descreveu como um 'amigo de verdade' . 'Ele era uma pessoa amiga muito prestativa, um cara realmente do bem e não media esforços para fazer o melhor não só para a AABB, mas também para o próximo' , ressaltou o ex-colega.