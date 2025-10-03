-POP_Agressao_Quiri_031025 (1.3319957)\nUm homem de 30 anos foi preso em um bar após tentar matar a ex-namorada, de 19 anos, com facadas em um restaurante de Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás, segundo a Polícia Civil. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do ataque (assista acima).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa matéria. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (2), no centro de Quirinópolis.\nNo vídeo, é possível ver o momento em que a jovem é surpreendida pelo suspeito em uma mesa, enquanto o ex-namorado tenta atingi-la com golpes de faca. Ela tenta escapar dos golpes e chega até cair da cadeira.\nEx-marido é preso suspeito de matar mulher e abandonar o corpo em Abadia de Goiás