-POP_AnapsCam_051225 (1.3346070)\nUma mulher que trabalhava como auxiliar de produção em uma indústria de cosméticos em Anápolis deverá ser indenizada em R$ 3,5 mil após denunciar a presença de câmeras no vestiário. Decisão ainda cabe recurso.\nEm nota enviada ao POPULAR, a empresa de cosméticos disse que respeita as decisões judiciais e negou a existência de câmeras instaladas nos banheiros ou locais reservados para a troca de roupas. De acordo com a indústria, todas as medidas adotadas visam garantir um ambiente seguro e ético.\nA decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a condenação de uma indústria de cosméticos de Anápolis por violar a intimidade da ex-funcionária. De acordo com os autos, uma câmera de monitoramento instalada no vestiário feminino da empresa não filmava diretamente a área destinada às trocas de roupa, mas registrava a região dos armários, localizada no mesmo ambiente e sem qualquer barreira física.