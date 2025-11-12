Um ex-funcionário da Prefeitura de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), dois médicos e um empresário se tornaram réus em uma ação que apura o desvio de R$ 700 mil durante a pandemia de Covid-19. A denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) foi aceita pela Justiça, que também determinou o sequestro de bens dos acusados para garantir o ressarcimento do valor.\nO caso foi divulgado pelo órgão na última segunda-feira (10). Os réus são: o ex-funcionário Leonardo Cândido Martins Bonini, os médicos Rafael Magacho Vinícius dos Santos Silva e Bernardo Magacho dos Santos Silva, e o empresário Humberto de Alencastro Costa Ferreira.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nVeja prints da denúncia na reportagem da TV Anhanguera: Justiça aceita denúncia do Ministério Público contra ex-procurador geral de Formosa