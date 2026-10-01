Polícia apurou indícios de que parte dos automóveis desviados ainda estava estocada ou sendo desmontada (Divulgação/Ministério Público do Estado de Goiás)\nUm ex-funcionário de uma montadora de veículos em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e comerciantes de São Paulo foram denunciados esta semana por um esquema que desviou 54 carros zero-quilômetro da fábrica. A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Goiás (MPGO), em uma nova fase da Operação Sucata 0 km. Os envolvidos respondem por associação criminosa, furto com fraude e abuso de confiança e receptação qualificada.\nA ação penal foi enviada à Vara Criminal de Anápolis após o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de ordens para sequestro e bloqueio de bens dos acusados, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias.